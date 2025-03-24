شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 24-3-2025 فى ختام التعاملات التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 24 مارس 2025 في جميع البنوك المصريةاستقرار، حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

ويقدم الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.87جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.95جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.95جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.93جنيه للشراء.

13.9جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.84جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.



