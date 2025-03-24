شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف فى سعر الدولار اليوم الإثنين 24-3-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 24-3-2025 أمام الجنيه المصري تراجع طفيف خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.54 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الإثنين، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.56 جنيه للشراء و50.66 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.56 جنيه 50.66 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار خلال التعاملات اليوم الإثنين بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.



