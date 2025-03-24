شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.38% بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.240 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31810 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39519 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13993 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8961 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12356 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3340 نقطة.