شكرا لقرائتكم خبر عن 72.08 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط اليوم مع تقييم المستثمرين لمستقبل محادثات وقف إطلاق النار الهادفة إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي قد تؤثر على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا طفيفًا بواقع 8 سنتات، أو 0.1 ، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5 سنتات، أو 0.1 %، إلى 68.23 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات الجمعة الماضي على ارتفاع، محققين مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.