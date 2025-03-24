شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 24مارس 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ 27.975 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان فى التعاملات الصباحية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 27.975 ريال عمانى سعريأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة، مما يؤثر على توجهات السوق تجاه الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 37.275 ريال

عيار 22 سجل 34.175 ريال

عيار 21 سجل 32.625 ريال

عيار 18 سجل 27.975 ريال

عيار 14 سجل 21.750 ريال

عيار 12 سجل 18.650 ريال

الاونصة 1159.700 ريال

الجنيه الذهب261.000 ريال

الأونصة بالدولار3028.33 دولار

مع استمرار التضخم في الارتفاع في الاقتصادات الكبرى، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، يرى المحللون أن هذا الارتفاع قد يستمر إذا لم تتخذ البنوك المركزية إجراءات حاسمة للحد من التضخم.

ويسعى ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي، وتعمل سياساته التضخمية على زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.