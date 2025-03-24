شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود فى سعر الذهب اليوم بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات محدودة شهدها سعر الذهب العالمي للتذبذب حول مستويات 3025 دولار بارتفاع تقريبا 4 دولارات فقط في حين تحرك سعر الذهب في مصر بحوالي 10 جنيهات لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا

الذهب الأسبوع الماضي

تراجع سعر الذهب العالمي بسبب تعافي مستويات الدولار وعمليات البيع لجني الأرباح، وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخي جديد خلال تداولات الثلاثاء الماضي، بينما يظل الاتجاه العام صاعد في ظل التخوفات من تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الحالية.

تراجع سعر الذهب العالمي من أعلى مستوى تاريخي عند 3057 دولار للأونصة، ليصل اليوم إلى المستوى 3021 دولار للأونصة بختام تداولات الأسبوع الماضي، حيث بدأ مؤشر الزخم يظهر علامات على البيع بعد فترة من التشبع بالشراء، وهو ما قد يدفع السعر إلى البقاء فوق المستوى 3000 دولار للأونصة.

صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد اجتماع السياسة النقدية، بأن السياسات الأولية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات يبدو أنها دفعت الاقتصاد الأمريكي نحو تباطؤ النمو وارتفاع التضخم مؤقتًا على الأقل، ليخفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو لعام 2025 ورفع توقعاته بشأن التضخم.

لا يزال الذهب يتداول فوق مستوى 3000 دولار للأونصة الذي تجاوزه الأسبوع الماضي، مع استمرار ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي والتعريفات التجارية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.