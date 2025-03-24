شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل استقرارًا نسبيًا فى السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الأخيرة، وسط تداولات متوسطة في السوق المحلي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا

تحسن طفيف في الطلب على الذهب مع اقتراب المناسبات.. وعيار 21 يتصدر

أشار خبراء الصاغة، إلى أن الأسعار الحالية تأثرت بثبات سعر الأوقية عالميًا عند 3031 دولار، مع استقرار سعر صرف الدولار في البنوك المصرية.

وأشاروا إلى أن الطلب على الذهب يشهد تحسنًا طفيفًا مع اقتراب المناسبات الاجتماعية مثل الزواج والشبكة، رغم ارتفاع الأسعار الذي يحد من القوة الشرائية لبعض الفئات.

ينصح تجار الذهب الراغبين في الشراء بمتابعة التطورات العالمية لأسعار المعدن الأصفر وحركة الدولار، مع الإشارة إلى أن المشغولات الذهبية عيار 21 تظل الخيار الأمثل للاستثمار والاستخدام اليومي بسبب توازن سعرها وجودتها.

يُذكر أن أسعار الذهب في مصر تتغير يوميًا تبعًا للمتغيرات العالمية، وأسعار الصرف، بالإضافة إلى تكاليف التصنيع والضرائب المحلية.