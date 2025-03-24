شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لسعر اليورو اليوم الإثنين 24 مارس 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأثنين 24 مارس 2025 في البنوك الحكومية.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.70 جنيه للشراء، و54.86 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.86 جنيه للشراء، و55.03 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 54.86 جنيه للشراء، و54.96 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.70 جنيه للشراء.

54.86 جنيه للبيع



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.86 جنيه للشراء.

55.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.86 جنيه للشراء.

54.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

54.69 جنيه للشراء.

54.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.68 جنيه للشراء.

54.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

55.05 جنيه للشراء.

55.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

54.68 جنيه للشراء.

54.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.68 جنيه للشراء.

54.97 جنيه للبيع.