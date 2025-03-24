شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المصري يُطلق حملة تسويقية مبتكرة تستهدف دعم الشباب ورواد الأعمال والصناعة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة تعكس رؤيته الاستراتيجية، أطلق البنك الأهلي المصري حملة تسويقية مبتكرة تستهدف الشباب المصري، في إطار استكمال جهوده لدعم الصناعة المحلية وتعزيز روح الإبداع.

يواصل البنك الأهلي المصري ريادته في المزج بين الماضي، الحاضر، والمستقبل، من خلال استراتيجية تسويقية حديثة تستهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تأتي الحملة استكمالًا لمبادرة دعم الصناعة المحلية التي أطلقها البنك العام الماضي، مع تركيز واضح على دعم رواد الأعمال ومنحهم الأدوات اللازمة للنجاح.

تعكس الحملة رؤية البنك الأهلي المصري في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات الشباب، إلى جانب التزامه المستمر بالوقوف خلف كل منتج ومصنع محلي.

بهذه الخطوة، يضع البنك الأهلي المصري بصمته الإبداعية في السوق، ليجمع بين الإبداع، الروح الشبابية، والحس الوطني، مؤكدًا مكانته كمحرك أساسي لدعم مستقبل الشباب المصري.