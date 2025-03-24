شكرا لقرائتكم خبر عن 20.1 % زيادة في كمية الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السـنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاستهلاك من السلع الزراعية عام 2023.

ومن أهم المؤشرات بلغت نسبة الاكتفـاء الذاتى من القمح 44.6٪ عام 2023، ومتوسط نصيب الفرد 158.8 كجم مقابل 140 كجم عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 13.4٪ بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الأرز 95% عام 2023، ومتوسط نصيب الفـرد 27.5 كجم مقابل 26.9 كجم عام 2022، بزيادة بلغت نسـبتها 2.2٪.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الخضروات 105.4%عام 2023 ومتوسط نصيب الفرد 83.7 كجـم مقابل 78.7 كجم عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 6.4٪، وبلغت نسبـة الاكتفاء الذاتى من الفاكهة 106.8٪ عام 2023، ومتوسـط نصيب الفـرد 65 كجم مقابل 65.3 كجم عام 2022 بانخفاض بلغت نسـبـته 0.5٪.



وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء 69.4% عام 2023 ومتوسـط نصيب الفرد 7.9 كجم مقابل 7.3 كجم عـام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 8.2٪، ويرجع ذلك الى زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء بنسبة 20.1% وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من لحوم الدواجن والطيور 97.8٪ عام 2023، ومتوسط نصيب الفرد 14.5 كجم مقابل 13.7 كجم عام 2022 بزيادة بلغت نسبتها 5.8٪ .