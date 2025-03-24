شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 31828 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 39544 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 14004 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 8996 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 12385 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3341 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 11238 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والقاهرة للإسكان والتعمير، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والملتقى العربي للاستثمارات.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات المصدرة لعدد 3 ملايين سهم بقيمة 51.6 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 4300 سهم، 149 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 865 ألف سهم.

فيما باع مساهم رئيسي بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 865 ألف سهم، 300 ألف سهم، 8 ملايين سهم، على الترتيب، وباع داخليين بشركات العربية للمحابس، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 65 ألف سهم، 183 ألف سهم، 45.7 ألف سهم، 100 ألف سهم، 5374 سهمًا، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع مواد البناء، حققت الشركة العربية للأسمنت، مبيعات بلغت 8.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 6 مليارات جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 1.2 مليار جنيه مقارنة مع 697.5 مليون جنيه.

وفي القطاع العقاري، حققت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، إيرادات نشاط بلغت 461.6 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 359.2 مليون جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 1.2 مليار جنيه مقارنة مع 184 مليون جنيه.

حققت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مبيعات بلغت 1.2 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 3.1 مليون جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 2 مليون جنيه مقارنة مع 2.9 مليون جنيه.

حققت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، إيرادات نشاط بلغت 15.4 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.012 مليون جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 13.6 مليون جنيه مقارنة مع 638.6 ألف جنيه.