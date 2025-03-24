شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 24-3-2025 فى قطر الجنيه الذهب بـ2476.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في قطر، اليوم الاثنين 24 مارس 2025، استقرارًا نسبيا ،حيث سجل سعر الجنيه الذهب نحو 2476.50 ريال قطري، بينما بلغ عيار 21 حوالي 309.50ريالات للجرام.

و ينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

أسعار الذهب اليوم في قطر

-عيار 24 سجل 353.75 ريال

عيار 22 سجل 324.25 ريال

عيار 21 سجل 309.50 ريال

عيار 18 سجل 265.25 ريال

عيار 14 سجل 206.25 ريال

عيار 12 سجل 177.00 ريال

الاونصة11003.25 ريال

الجنيه الذهب 2476.50 ريال

الأونصة بالدولار3023.16 دولار

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.