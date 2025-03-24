شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التأمين تصرف 4.4 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال يناير بزيادة 20.8% والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال شهر يناير من عام 2025 وبلغت 11.7 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 39.2%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 7.1 مليار جنيه خلال شهر يناير من عام 2025، مقابل 4.4 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 63.8%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 4.5 مليار جنيه خلال شهر يناير من عام 2025، مقابل 4 مليارات جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 12.7%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 4.4 مليار جنيه خلال شهر يناير من عام 2025 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 20.8%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.4 مليار جنيه خلال شهر يناير من عام 2025، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 39.4%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.021 مليار جنيه خلال شهر يناير من عام 2025، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 4.4%.

ووزعت الأقساط خلال شهر يناير من عام 2025 بين 9.7 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 35.3%، و1.9 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 1.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 63.4%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 3.9 مليار جنيه خلال شهر يناير من عام 2025 مقابل 3.3 مليار جنيه بنسبة نمو 18.2%، و519.4 مليون جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 357.2 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 45.4%.