شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «البابطين الغذائية» إلى 5.4 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 1.7 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3.4 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة والذي سوف يحدد لاحقاً، فيما سيحدد تاريخ التوزيع لاحقا. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين (البابطين الغذائية) في عام 2024 بنسبة 6.9% إلى 5.4 مليون ريال، مقارنة بـ5.8 مليون ريال في 2023.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن علي الرغم من ارتفاع مجمل الربح بنسبة 25.3 % في الفترة الحالية بالمقارنة مع الفترة المماثلة للعام السابق إلا أن ارتفاع المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل ينسبة طفيفة كان له الأثر على الانخفاض الطفيف في صافي الأرباح خلال الفترة الحالية بالمقارنة مع الفترة المماثلة للعام السابق.وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 1.7 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3.4 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة والذي سوف يحدد لاحقاً، فيما سيحدد تاريخ التوزيع لاحقا.