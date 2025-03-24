شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «مصاعد أطلس» إلى 10.55 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات في عام 2024 بنسبة 4.6% إلى 10.55 مليون ريال، مقابل 10.09 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع السبب في ذلك إلى:
1- التحكم في المصروفات الإدارية والبيعية: إذ بلغت المصروفات الإدارية والبيعية 20,597,174 ريال عام 2024م، مقابل 20,192,183 ريال عام 2023 بارتفاع طفيف قدره 404,991 ريال ونسبته 2% فقط.
2 - زيادة الإيرادات الأخرى: زادت الإيرادات الأخرى بشكل ملحوظ فقد بلغت 6,335,227 ريال عام 2024 مقابل 2,580,082 ريال لعام 2023 بارتفاع قدره 3,755,145 ريال ونسبته 145.5 %.
3 - زيادة الأرباح من تقييم العقارات الاستثمارية: إذ بلغت 3,180,750 ريال لعام 2024، مقابل 2,661.750 لعام 2023 بزيادة 519,000 ريال ونسبتها 19.5 %.
4 - انخفاض تكاليف التمويل: فقد انخفضت إلى 375,586 ريال في عام 2024 بدلا من 514,158 ريال لعام 2023، بانخفاض قدره 138,572 ريال ونسبته 26.95 %.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع السبب في ذلك إلى:
1- التحكم في المصروفات الإدارية والبيعية: إذ بلغت المصروفات الإدارية والبيعية 20,597,174 ريال عام 2024م، مقابل 20,192,183 ريال عام 2023 بارتفاع طفيف قدره 404,991 ريال ونسبته 2% فقط.
2 - زيادة الإيرادات الأخرى: زادت الإيرادات الأخرى بشكل ملحوظ فقد بلغت 6,335,227 ريال عام 2024 مقابل 2,580,082 ريال لعام 2023 بارتفاع قدره 3,755,145 ريال ونسبته 145.5 %.
3 - زيادة الأرباح من تقييم العقارات الاستثمارية: إذ بلغت 3,180,750 ريال لعام 2024، مقابل 2,661.750 لعام 2023 بزيادة 519,000 ريال ونسبتها 19.5 %.
4 - انخفاض تكاليف التمويل: فقد انخفضت إلى 375,586 ريال في عام 2024 بدلا من 514,158 ريال لعام 2023، بانخفاض قدره 138,572 ريال ونسبته 26.95 %.