الاقتصاد

مجلس إدارة «فش فاش» يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «فش فاش» يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2024

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، أمس، للجمعية العمومية التي سوف يعلن عن تاريخ انعقادها لاحقا بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن سبب التوصية بعدم التوزيع، لدعم مستمر للنمو المستقبلي لأنشطة الأعمال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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