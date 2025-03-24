شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «فش فاش» يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، أمس، للجمعية العمومية التي سوف يعلن عن تاريخ انعقادها لاحقا بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن سبب التوصية بعدم التوزيع، لدعم مستمر للنمو المستقبلي لأنشطة الأعمال.