الاقتصاد

ارتفاع أرباح «مسار» 57.3% إلى 498.6 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «مسار» 57.3% إلى 498.6 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)، في عام 2024 بنسبة 57.3% إلى 498.6 مليون ريال، مقابل 317 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بنسبة 57.3% خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى الارتفاع في الإيرادات بشكل رئيسي.
وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصروف الزكاة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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