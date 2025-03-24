شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «مسار» 57.3% إلى 498.6 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصروف الزكاة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)، في عام 2024 بنسبة 57.3% إلى 498.6 مليون ريال، مقابل 317 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بنسبة 57.3% خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى الارتفاع في الإيرادات بشكل رئيسي.وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصروف الزكاة.