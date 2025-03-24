شكرا لقرائتكم خبر عن «بان القابضة» تتحول للربحية بـ5.2 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

- تحسن معدلات الإشغال ومتوسط سعر الغرف الفندقية بقطاع الفنادق وخاصة منطقة الرياض خلال الربعين الأول والرابع من العام 2024. وانتهاء أعمال تطوير وتجديد مركزين ترفيهيين رئيسيين في مدينتي الرياض وجدة إضافة إلى افتتاح مركز ترفيهي جديد بمدينة جدة.

- ارتفاع الربح التشغيلي إلى 61.99 مليون ريال مقارنة بخسارة تشغيلية 1.90 مليون ريال عن العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:

- التخارج من عدة فنادق ومراكز ترفيهية ذات الخسائر المستمرة.

- انخفاض التكاليف المباشرة نتيجة رفع الكفاءة التشغيلية.

- انخفاض مصروفات الاستهلاك نتيجة تعديل الأعمار الإنتاجية لبعض فئات الأصول خلال الربع الثالث من العام 2023.

- انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية نتيجة لإدارة المصاريف بشكل فعال.

- عمل المجموعة على تحصيل مديونيات قديمة بقيمة 12.70 مليون ريال ورد مخصصاتها. وكذلك رد مخصصات انخفاض قيمة أصول بقطاع الفنادق بقيمة 5.44 مليون ريال نتيجة تحسن الأعمال والتدفقات النقدية المتوقعة لتلك الفنادق.

- حصول الشركة على تعويضات تأمينية بقيمة حوالي 24.80 مليون ريال عن أضرار في أحد فنادقها وفي أحد مراكزها الترفيهية.

بالإضافة إلى ارتفاع حصة الشركة من المشاريع المشتركة بقيمة 10.72 مليون ريال نتيجة التحسن في نتائج تلك المشاريع. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة مجموعة بان القابضة للربحية في عام 2024 بـ5.2 مليون ريال، مقابل خسائر بـ89.8 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع صافي الربح إلى تفعيل إستراتيجية التحول بالمجموعة والتي أدت إلى:- تحسن معدلات الإشغال ومتوسط سعر الغرف الفندقية بقطاع الفنادق وخاصة منطقة الرياض خلال الربعين الأول والرابع من العام 2024. وانتهاء أعمال تطوير وتجديد مركزين ترفيهيين رئيسيين في مدينتي الرياض وجدة إضافة إلى افتتاح مركز ترفيهي جديد بمدينة جدة.- ارتفاع الربح التشغيلي إلى 61.99 مليون ريال مقارنة بخسارة تشغيلية 1.90 مليون ريال عن العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:- التخارج من عدة فنادق ومراكز ترفيهية ذات الخسائر المستمرة.- انخفاض التكاليف المباشرة نتيجة رفع الكفاءة التشغيلية.- انخفاض مصروفات الاستهلاك نتيجة تعديل الأعمار الإنتاجية لبعض فئات الأصول خلال الربع الثالث من العام 2023.- انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية نتيجة لإدارة المصاريف بشكل فعال.- عمل المجموعة على تحصيل مديونيات قديمة بقيمة 12.70 مليون ريال ورد مخصصاتها. وكذلك رد مخصصات انخفاض قيمة أصول بقطاع الفنادق بقيمة 5.44 مليون ريال نتيجة تحسن الأعمال والتدفقات النقدية المتوقعة لتلك الفنادق.- حصول الشركة على تعويضات تأمينية بقيمة حوالي 24.80 مليون ريال عن أضرار في أحد فنادقها وفي أحد مراكزها الترفيهية.بالإضافة إلى ارتفاع حصة الشركة من المشاريع المشتركة بقيمة 10.72 مليون ريال نتيجة التحسن في نتائج تلك المشاريع.