شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سينومي سنترز» تفوض مجلس الإدارة بإصدار صكوك بـ3.75 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تفويض الشركة لإصدار وطرح صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ يصل إلى 3.750 مليار ريال (أو ما يعادله بأي عملة أخرى يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة - وفق تقديره المطلق -من وقت لآخر).
ونوهت بإصدار هذه الصكوك: (أ) طرحاً خاصاً محلياً أو دولياً؛ (ب) من خلال عملية إصدار صكوك مستقلة أو من خلال تأسيس برنامج صكوك (شاملاً لأي تحديثات أو إضافات دورية) سواء عن طريق عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات، و(ج) من خلال منشأة ذات أغراض خاصة يتم تأسيسها في سلطة قضائية خارجية أو بشكل مباشر من قبل الشركة.
ويأتي ذلك وفقًا للسياسة طويلة الأجل التي يتم اعتمادها من قبل كلاً من الشركة ومجلس الإدارة للحصول على تمويلات عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة، ووفقاً للأحكام والشروط التي يوافق عليها مجلس الإدارة. بالإضافة إلى منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض، والموافقة على والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ طرح الصكوك هذه، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة، وسعر الصكوك ذات الصلة بطرح الصكوك، وتوقيت طرح الصكوك، بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.
ويشمل التفويض المطلوب بمبلغ إجمالي وقدره 3.750 مليار ريال لإصدارات الصكوك المذكورة هنا أي مبالغ متبقية من سقف الصكوك المصرَّح به ولم يُستخدم بموجب تفويض الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2024م، وذلك بعد اكتمال إصدارات الصكوك التي قامت بها الشركة في عام 2024م.
وبالتالي، فإن المبلغ الإجمالي لإصدارات الصكوك التي تتم بموجب هذا التفويض وأي مبالغ متبقية غير مستخدمة من تفويض 9 يناير 2024م لن يتجاوز 3.750 مليار ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تفويض الشركة لإصدار وطرح صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ يصل إلى 3.750 مليار ريال (أو ما يعادله بأي عملة أخرى يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة - وفق تقديره المطلق -من وقت لآخر).
ونوهت بإصدار هذه الصكوك: (أ) طرحاً خاصاً محلياً أو دولياً؛ (ب) من خلال عملية إصدار صكوك مستقلة أو من خلال تأسيس برنامج صكوك (شاملاً لأي تحديثات أو إضافات دورية) سواء عن طريق عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات، و(ج) من خلال منشأة ذات أغراض خاصة يتم تأسيسها في سلطة قضائية خارجية أو بشكل مباشر من قبل الشركة.
ويأتي ذلك وفقًا للسياسة طويلة الأجل التي يتم اعتمادها من قبل كلاً من الشركة ومجلس الإدارة للحصول على تمويلات عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة، ووفقاً للأحكام والشروط التي يوافق عليها مجلس الإدارة. بالإضافة إلى منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض، والموافقة على والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ طرح الصكوك هذه، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة، وسعر الصكوك ذات الصلة بطرح الصكوك، وتوقيت طرح الصكوك، بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.
ويشمل التفويض المطلوب بمبلغ إجمالي وقدره 3.750 مليار ريال لإصدارات الصكوك المذكورة هنا أي مبالغ متبقية من سقف الصكوك المصرَّح به ولم يُستخدم بموجب تفويض الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2024م، وذلك بعد اكتمال إصدارات الصكوك التي قامت بها الشركة في عام 2024م.
وبالتالي، فإن المبلغ الإجمالي لإصدارات الصكوك التي تتم بموجب هذا التفويض وأي مبالغ متبقية غير مستخدمة من تفويض 9 يناير 2024م لن يتجاوز 3.750 مليار ريال.