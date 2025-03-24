شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سينومي سنترز» تفوض مجلس الإدارة بإصدار صكوك بـ3.75 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية