الاقتصاد

عمومية «نماء للكيماويات» توافق على عرض استحواذ «فاد» على 40% من «جنا»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

عمومية «نماء للكيماويات» توافق على عرض استحواذ «فاد» على 40% من «جنا»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نماء للكيماويات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس، الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1- الموافقة على عرض الاستحواذ المقدم من شركة شركاء فاد المالية للاستحواذ على 40% من رأس مال شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا)، إحدى الشركات التابعة لشركة نماء للكيماويات، وذلك مقابل 200 مليون ريال، عرض غير ملزم ،وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها.
2- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات الصفقة، والتفاوض بشأن الشروط النهائية، وتوقيع الاتفاقيات والعقود اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمحاسبية والتنظيمية المطلوبة لإتمام الصفقة، بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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