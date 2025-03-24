شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «نماء للكيماويات» توافق على عرض استحواذ «فاد» على 40% من «جنا» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1- الموافقة على عرض الاستحواذ المقدم من شركة شركاء فاد المالية للاستحواذ على 40% من رأس مال شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا)، إحدى الشركات التابعة لشركة نماء للكيماويات، وذلك مقابل 200 مليون ريال، عرض غير ملزم ،وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها.

2- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات الصفقة، والتفاوض بشأن الشروط النهائية، وتوقيع الاتفاقيات والعقود اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمحاسبية والتنظيمية المطلوبة لإتمام الصفقة، بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نماء للكيماويات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس، الأحد.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1- الموافقة على عرض الاستحواذ المقدم من شركة شركاء فاد المالية للاستحواذ على 40% من رأس مال شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا)، إحدى الشركات التابعة لشركة نماء للكيماويات، وذلك مقابل 200 مليون ريال، عرض غير ملزم ،وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها.2- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات الصفقة، والتفاوض بشأن الشروط النهائية، وتوقيع الاتفاقيات والعقود اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمحاسبية والتنظيمية المطلوبة لإتمام الصفقة، بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها.