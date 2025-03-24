الاقتصاد

ارتفاع أرباح «جرير» إلى 974 مليون ريال بنهاية 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «جرير» إلى 974 مليون ريال بنهاية 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة جرير للتسويق في عام 2024 بنسبة 0.1% إلى 974 مليون ريال، مقابل 973 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، فإن برغم ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 3.8% وهي أعلى من نسبة الارتفاع في المبيعات بسبب التحسن النسبي في هامش الربحية لبعض الأقسام يأتي في مقدمتها الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين، وبرغم ارتفاع الإيرادات الأخرى، حقق صافي الربح ارتفاعا طفيفا بواقع 0.1% فقط متأثرا بالزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية.
وقرر مجلس الإدارة، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2024.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 276 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1200 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.23 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 23%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-09 الموافق 2025-04-07، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-18 الموافق 2025-04-16.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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