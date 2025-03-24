الاقتصاد

مجلس إدارة «الدرع العربي» يوصي بعدم توزيع أرباح عن عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «الدرع العربي» يوصي بعدم توزيع أرباح عن عام 2024

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، أمس، بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن سبب التوصية بعدم التوزيع، لدعم وتقوية المركز المالي للشركة والحفاظ على هامش الملاءة المالية لتمويل الخطط التنموية المستقبلية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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