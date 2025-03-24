شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «الدرع العربي» يوصي بعدم توزيع أرباح عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، أمس، بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سبب التوصية بعدم التوزيع، لدعم وتقوية المركز المالي للشركة والحفاظ على هامش الملاءة المالية لتمويل الخطط التنموية المستقبلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سبب التوصية بعدم التوزيع، لدعم وتقوية المركز المالي للشركة والحفاظ على هامش الملاءة المالية لتمويل الخطط التنموية المستقبلية.