شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة الدولية القابضة» توصي بزيادة رأس المال إلى 750 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية القابضة في اجتماعه، أمس، للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بما يمثل زيادة بنسبة 200% من رأس مال الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن زيادة رأس المال، لدعم المركز المالي للشركة، وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من 250 مليون ريال إلى 750 مليون ريال، وسيرتفع عدد الأسهم من (25 مليون) سهم إلى (75 مليون) سهم، وتفاصيل الزيادة كما يلي:
أ. توزيع 47 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 1.88 سهم لكل واحد سهم يملكه المساهم، والذي يعادل 47 سهم لكل 25 سهم مملوكة للمساهم، ما يمثل زيادة 188% من رأس مال الشركة.
ويأتي ذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وفي حال وجود كسور أسهم فستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
ب. تخصيص 3 ملايين سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة حيثما ينطبق والجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها لاحقاً.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن زيادة رأس المال، لدعم المركز المالي للشركة، وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من 250 مليون ريال إلى 750 مليون ريال، وسيرتفع عدد الأسهم من (25 مليون) سهم إلى (75 مليون) سهم، وتفاصيل الزيادة كما يلي:
أ. توزيع 47 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 1.88 سهم لكل واحد سهم يملكه المساهم، والذي يعادل 47 سهم لكل 25 سهم مملوكة للمساهم، ما يمثل زيادة 188% من رأس مال الشركة.
ويأتي ذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وفي حال وجود كسور أسهم فستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
ب. تخصيص 3 ملايين سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة حيثما ينطبق والجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها لاحقاً.