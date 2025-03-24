شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة الدولية القابضة» توصي بزيادة رأس المال إلى 750 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.