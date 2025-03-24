شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «كاتريون» 24.8% إلى 352.7 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة كاتريون للتموين القابضة في عام 2024 بنسبة 24.8% إلى 352.7 مليون ريال، مقابل 282.6 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود الزيادة في الربحية بشكل أساسي إلى ارتفاع المبيعات الناتجة عن الزيادة في الطيران، وتحسن الهوامش الربحية بإدارة التكاليف بشكل عام.
وتشمل العوامل الأخرى المساهمة زيادة التحصيل للأرصدة المدينة المتقادمة مما أدى إلى عكس قيد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، والتعديلات الأخيرة على أنظمة الزكاة.
• بلغت ربحية السهم 4.30 ريال في عام 2024م مقارنة بـ3.45 ريال في العام السابق بزيارة قدرها 24.6%.
• بلغ إجمالي الربح 641.6 مليون ريال في عام 2024م مقارنة بمبلغ 566.0 مليون ريال في عام 2023م بزيادة قدرها 13.4%.
• بلغت الأرباح التشغيلية 360.5 مليون ريال في عام 2024م مقارنة ب304.4 مليون ريال في العام السابق بزيادة قدرها 18.4%.
وافق مجلس إدارة كاتريون، أمس، على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2024م.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 94.3 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 82 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.15 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-12 الموافق 2025-04-10، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-01 الموافق 2025-04-29.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود الزيادة في الربحية بشكل أساسي إلى ارتفاع المبيعات الناتجة عن الزيادة في الطيران، وتحسن الهوامش الربحية بإدارة التكاليف بشكل عام.
وتشمل العوامل الأخرى المساهمة زيادة التحصيل للأرصدة المدينة المتقادمة مما أدى إلى عكس قيد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، والتعديلات الأخيرة على أنظمة الزكاة.
• بلغت ربحية السهم 4.30 ريال في عام 2024م مقارنة بـ3.45 ريال في العام السابق بزيارة قدرها 24.6%.
• بلغ إجمالي الربح 641.6 مليون ريال في عام 2024م مقارنة بمبلغ 566.0 مليون ريال في عام 2023م بزيادة قدرها 13.4%.
• بلغت الأرباح التشغيلية 360.5 مليون ريال في عام 2024م مقارنة ب304.4 مليون ريال في العام السابق بزيادة قدرها 18.4%.
وافق مجلس إدارة كاتريون، أمس، على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2024م.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 94.3 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 82 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.15 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-12 الموافق 2025-04-10، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-01 الموافق 2025-04-29.