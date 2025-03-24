شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 24 -3-2025 أمام الجنيه بالبنوك الرئيسية.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 24 -3-2025 استقرارا أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بداية التعاملات .

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار .

و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين ، بالبنك الأهلى المصرى الى 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و 50.69 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.59 جنيه 50.69 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم الاثنين بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.



