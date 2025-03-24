شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى توقعات سعر الذهب خلال 3 أشهر.. هل يواصل الصعود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع بنك ANZ توقعاته لسعر الذهب لمدة 3 أشهر إلى 3100 دولار للأونصة، ولستة أشهر إلى 3200 دولار للأونصة، ليشير إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية وتخفيف السياسة النقدية وشراء البنوك المركزية.

أيضاً أعلن مجلس الذهب العالمى عن ارتفاع فى التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهى فى 14 مارس ليسجل ارتفاع للتدفقات للأسبوع السابع على التوالى، ليصل إجمالى التدفقات إلى 32.7 طن ذهب.

شهد سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23 مارس 2025 فى مصر، حالة من الاستقرار الملحوظ عند مستويات 4280 جنيهًا لعيار 21 وهو الأكثر مبيعًا فى البلاد.

سعر الذهب اليوم:

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

الذهب في الربع الأول من 2025

أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب محلياً وعالمياً منذ بداية العام الجاري 2025، حيث سجلت أسعار الذهب في مصر زيادة كبيرة بلغت حوالي 560 جنيهاً للجرام لعيار 21، لترتفع من 3720 جنيهاً إلى 4280 جنيهاً للجرام، بنسبة زيادة تصل إلى 15.02% منذ بداية العام.

وأوضح واصف أن هذا الارتفاع يأتي في ظل التوترات التجارية والسياسية العالمية، خاصة الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، حيث حافظت الأونصة على قمتها فوق مستوى 3000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة.

وأشار واصف إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى وزيادة مشترياتها من الذهب، تعد من أبرز الأسباب وراء هذا الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في زيادة الطلب على الذهب كمخزن للقيمة، مما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل مستمر، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في الفترة المقبلة.