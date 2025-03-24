شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية للاتصالات" تناقش توزيع الأرباح والقوائم المالية فى جمعيتها العامة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

تعقد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات، يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في عدة موضوعات أبرزها، الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024.

كما تنظر الجمعية تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومراقبا الحسابات، والحوكمة، والقوائم المالية، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتعيين مراقب حسابات لمراجعة القوائم المالية المجمعة للشركة في 31 ديسمبر عام 2024، وفقًا لمعايير التقييم الدولية IFRS، وتعويض وزيادة أتعاب المراجع الخارجي عن أتعاب المراجعة والفحص المحدود عن العام المالي 2023/2024، والتغييرات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.

وتنظر الجمعية كذلك الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالها بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، والترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام 2024 حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام 2025 فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع واعتماد ما تم صرفه، والنظر فى تحديد بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2024، والنظر فى عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة، والتي تشمل ولا تقتصر على مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.