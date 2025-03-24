شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 24-3-2025 فى الإمارات عيار 21 بـ 323.5 درهم والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في الإمارات، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يتابعون تأثيرات القرارات الاقتصادية العالمية على المعدن النفيس، وسجل عيار 21 سعر323.50 درهم.

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الامارات ارتفاعا طفيفًا، ويأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ووصل سعر الذهب عيار 24 سعر 364.50 درهم، وسجلت الاونصة بالدولار 3023.18 دولار، وفقا لآخر التحديثات.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 364.50 درهم

عيار 22 سجل 337.50 درهم

عيار 21 سجل 323.50 درهم

عيار 18 سجل 277.25 درهم

عيار 14 سجل 214.50 درهم

عيار 12 سجل 184.00 درهم

الاونصة11337.25 درهم

الجنيه الذهب2588.00 درهم

الأونصة بالدولار 3023.18 دولار

وطرح ترامب خططًا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل،مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى معدن الذهب

وقد قام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.



