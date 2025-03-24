شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 24 مارس 2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ2860 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط أداء الذهب بحركة الأسواق المالية وسياسات الفيدرالى الأمريكى، حيث تساهم القرارات النقدية فى تحديد توجهات المستثمرين تجاه الأصول المختلفة، مما يؤثر على سعر المعدن الأصفر.

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار 24 سعر 4903 جنيهات، وساعدت التطورات فى البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمى.

أسعار الذهب فى مصر اليوم



عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا

ومن جانبه أعلن إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة فى اتحاد الصناعات المصرية، أن تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يلعب دوراً محورياً فى دعم أسعار الذهب خلال الشهور المقبلة، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب، مما شجع المستثمرين على زيادة مشترياتهم من المعدن الأصفر.

وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، حيث حافظت الأونصة على قمتها فوق مستوى 3000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً.