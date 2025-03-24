شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 24 مارس 2025.. الجنيه الذهب بـ34320 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تعد سياسات الفيدرالي الأمريكي من العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب، إذ تؤدي تغيرات أسعار الفائدة إلى تحولات في الطلب على المعدن النفيس، ما ينعكس على قيمته في الأسواق العالمية.

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل جنيه الذهب سعر 34320 جنيها وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا

ومن جانبه أعلن إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة فى اتحاد الصناعات المصرية، أن تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يلعب دوراً محورياً في دعم أسعار الذهب خلال الشهور المقبلة، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب، مما شجع المستثمرين على زيادة مشترياتهم من المعدن الأصفر.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



