أخبار البورصة اليوم الأحد 23-3-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 23-3-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مال تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والدولية للأسمدة والكيماويات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس.

البورصة تربح 11 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مال تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.049 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.07%، والعرب على 6.28%، واستحوذت المؤسسات على 21.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 93.2 مليون جنيه، 139.6 ألف جنيه، 51.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 86.1 مليون جنيه، 51 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 31933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 39705 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 14048 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 8998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12423 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3371 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 11306 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 1.5 مليون سهم، 50 ألف سهم، 2500 سهم، 200 ألف سهم، 1770 سهم، 267 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 67 سهمًا.

فيما باع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 5.61 مليون سهم، وباع داخليين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير عدد 1.5 مليون سهم، 16 ألف سهم، 2500 سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، شراء المساهم شركة أكاسيا للاستثمار عدد 141.6 ألف سهم بسعر 2.51 جنيه بقيمة إجمالية 355.4 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.99% إلى 5.21%، ونفذت الصفقة من خلال شركة ايه اف لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، شراء المساهم عبد المنعم محمد مجدي عبد العزيز عدد 6 ملايين سهم بسعر 0.35 جنيه بقيمة إجمالية 2.1 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.44% إلى 5.019%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضى، إذ اشترت الأولى 120 ألف سهم، والثانية 4 ملايين سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، مبيعات بلغت 5.8 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 900.9 مليون جنيه مقارنة مع 450.7 مليون جنيه.

وحققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إيرادات بلغت 166.5 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 162.1 مليون جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو سنوي 2.69%، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 33.3 مليون جنيه مقارنة مع 32.5 مليون جنيه، بنسبة نمو سنوي 2.48%.

وحققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات نشاط بلغت 2.1 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو سنوي 50%، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 412 مليون جنيه مقارنة مع 262.5 مليون جنيه، بنسبة نمو سنوي 57%.

وحققت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، إيرادات بلغت 88.5 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 3.7 مليون جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 4 ملايين جنيه مقارنة مع 2.2 مليون جنيه.

الفنار



أعلنت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير، تعاقدها على تنفيذ حفر ودك وتسوية بمشروع Grading A1 برأس الحكمة بقيمة 35 مليون جنيه.

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