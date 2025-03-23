الاقتصاد

على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأحد 23-3-2025 أمام الجنيه

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على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأحد 23-3-2025 أمام الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الأحد، 23 مارس 2025 10:00 م

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 23-3-2025 أمام الجنيه المصرى على مدار اليوم.

وينشر الخليج 365  تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم  لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.


و سجل سعر الدولار اليوم الأحد ، بالبنك الأهلى المصرى الى  50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه  للبيع ، فى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و 50.69 للبيع  و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.59 جنيه 50.69 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه  للبيع

و استقر سعر الدولار  فى ختام التعاملات اليوم الأحد  بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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