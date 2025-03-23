شكرا لقرائتكم خبر عن وقف الخدمة عن الأجهزة غير المسددة للرسوم عن كافة شبكات المحمول في هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يهيب بالمستخدمين المستحق عليهم الرسوم الجمركية لأجهزة الهاتف المحمول سرعة سداد تلك الرسوم خلال المهلة المحددة، والتي تمتد لثلاثة أشهر من بدء تطبيق المنظومة.

وأوضح الجهاز أنه ابتداءً من 7 أبريل 2025، سيقوم بإيقاف تشغيل الأجهزة المخالفة وغير المسددة للرسوم عن العمل على كافة شبكات المحمول العاملة في مصر.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الجهاز لتنظيم سوق الاتصالات وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، بهدف حماية حقوق المستخدمين وضمان استقرار الخدمات المقدمة للمستهلكين، كما تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصري.

وتسعى المنظومة إلى تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية ومكافحة الممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى دعم المنافسة العادلة في سوق الاتصالات، كما تهدف إلى تشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر، مع دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير.