شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 23-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 23-3-2025.

إيقاف تداول 8 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والدولية للأسمدة والكيماويات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس.

البورصة تربح 11 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مال تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.049 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.07%، والعرب على 6.28%، واستحوذت المؤسسات على 21.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 93.2 مليون جنيه، 139.6 ألف جنيه، 51.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 86.1 مليون جنيه، 51 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 31933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 39705 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 14048 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 8998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12423 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3371 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 11306 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 3.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.92%.

- الدولية للأسمدة والكيماويات بسعر إغلاق 20.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.54%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.42%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 5.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.28%.

- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 3.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.09%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1 بسعر إغلاق 0.073 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.41%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 29.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.71%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 3.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.26%.

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 18.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.10%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 4.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.05%.