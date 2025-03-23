شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء القناة : تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتركيب العدادات "الكودية" والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، أنه بناء على تعليمات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء بالتوسع في تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى العشوائية و المخالفة ، تحرص الشركة على تذليل كافة العقبات أمام المواطن ليتمكن من تركيب العداد و المحاسبة على الاستهلاك الفعلى بدلا من التقديرات العشوائية.

و أضاف أبو وردة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تحرص على تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العداد الكودى أولا بأول ، لافتاً إلى أن الشركة تقدم تسهيلات للمواطنين من خلال تقسيط قيمة المقايسة الخاصة بتركيب العداد أو تقسيط قيمة العداد نفسه.

و أشار أبو وردة ، إلى أن هناك حمالات مكثفة بجميع قطاعات الشركة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة و استرداد الأموال المنهوبة من التعديات على الشبكة القومية للكهرباء ، مشيراً على أن سرقات التيار الكهربائى لها أثار سلبية على جودة التغذية الكهربائية التي يحصل عليها المواطن.

