شكرا لقرائتكم خبر عن سعر نصف جنيه الذهب فى مصر يسجل 17180 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر النصف الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 23 مارس 2025 في مصر، حالة من الاستقرار الملحوظ عند مستويات 17180 جنيهًا مع استقرار لعيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في البلاد.

وبلغ سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23 مارس 2025 في الصاغة، حالة من الاستقرار الملحوظ عند مستويات 4280 جنيهًا لعيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في البلاد.

سعر الذهب اليوم:

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

شعبة الذهب

أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب محلياً وعالمياً منذ بداية العام الجاري 2025، حيث سجلت أسعار الذهب في مصر زيادة كبيرة بلغت حوالي 560 جنيهاً للجرام لعيار 21، لترتفع من 3720 جنيهاً إلى 4280 جنيهاً للجرام، بنسبة زيادة تصل إلى 15.02% منذ بداية العام.

وأوضح واصف أن هذا الارتفاع يأتي في ظل التوترات التجارية والسياسية العالمية، خاصة الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، حيث حافظت الأونصة على قمتها فوق مستوى 3000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة.

وأشار واصف إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى وزيادة مشترياتها من الذهب، تعد من أبرز الأسباب وراء هذا الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في زيادة الطلب على الذهب كمخزن للقيمة، مما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل مستمر، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في الفترة المقبلة.