الاقتصاد

جهاز التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 95 وظيفة سائق بمصلحة الجمارك

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  • جهاز التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 95 وظيفة سائق بمصلحة الجمارك 1/2
  • جهاز التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 95 وظيفة سائق بمصلحة الجمارك 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأحد، 23 مارس 2025 08:58 م

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 95 وظيفة سائق سادس بمصلحة الجمارك عن طريق التعاقد، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة هنا في الفترة من 9 حتى 22 أبريل 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

 


 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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