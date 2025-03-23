شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 95 وظيفة سائق بمصلحة الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 95 وظيفة سائق سادس بمصلحة الجمارك عن طريق التعاقد، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة هنا في الفترة من 9 حتى 22 أبريل 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.



