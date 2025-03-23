شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدي: توطين صناعة الكيماويات في مصر يعزز الاقتصاد ويحقق اكتفاءً ذاتيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات أمين عام الاتحاد العربي للنفط والمناجم والمحاجر ، أن توطين صناعة الكيماويات في مصر يعد خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضح حمدي أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في هذا القطاع، ويجب الاستفادة منها لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة.

وأشار حمدي ل" الخليج 365" إلى أن شركة كيما وشركة مصر لصناعة الكيماويات وشركة النصر للأسمدة بالسويس وسماد طلخا تعد من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات والأسمدة في مصر، حيث تعمل على تطوير مصانعها وزيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية.

وأضاف أن الاستثمار في صناعة الكيماويات يشكل أحد المحاور الأساسية لزيادة الصادرات المصرية وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي.

وأوضح رئيس النقابة العامة للكيماويات عضو مجلس ادارة القابضة الكيماوية أن توطين هذه الصناعة يساهم في تحقيق الأمن الصناعي، ويوفر الخامات الأساسية للصناعات الأخرى مثل البناء والزراعة و الصناعات الهندسية. كما أكد على أن وجود مصانع مثل النصر للأسمدة في السويس وسماد طلخا في الدقهلية يساهم في تلبية احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وشدد حمدي على أن دعم الحكومة لتطوير هذه الشركات وتحفيز الاستثمارات في قطاع الكيماويات يعزز من قدرة مصر على تحقيق النمو المستدام والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.