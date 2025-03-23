شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات حركة سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حركة الذهب، أن سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23 مارس 2025 فى مصر، يسجل حالة من الاستقرار الملحوظ عند مستويات 4280 جنيهًا لعيار 21 وهو الأكثر مبيعًا فى البلاد، وفي حالة تغير الأسعار ستكون فى حدود 15 إلى 15 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم:

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

شعبة الذهب

هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب محلياً وعالمياً منذ بداية العام الجاري 2025، حيث سجلت أسعار الذهب في مصر زيادة كبيرة بلغت حوالي 560 جنيهاً للجرام لعيار 21، لترتفع من 3720 جنيهاً إلى 4280 جنيهاً للجرام، بنسبة زيادة تصل إلى 15.02% منذ بداية العام.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، حيث حافظت الأونصة على قمتها فوق مستوى 3000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة.