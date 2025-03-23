شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 23-3-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 06:00 م

ينشر الخليج 365 لقرائه آخر تحديث بالبنوك المصرية لسعرالدولاراليوم الأحد 23-3-2025 بعد انتهاء ختام التعاملات، حيث استقر بالبنك المركزي المصري 50.58 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.59 جنيه 50.69 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.



