محمود محيي الدين: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء جمعت بين التطور والتقدم

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قال الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جمعت بين جناحى التطور والتقدم لأى أمة، وهما التطور التكنولوجى والاستدامة والتى جاءت متوافقة مع أجندة شرم الشيخ للعمل المناخي



وأضاف فى كلمته خلال المؤتمر الوطنى الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين الإعلان عن الفائزين فى الدورة الثالثة من المبادرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تشهد اهتماما من كافة المسئولين بالدراسة حيث تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنسيق من رئيس الوزراء ومتابعة وزيرة التخطيط والتعاون الدولى والمحافظين، لافتا إلى أنه بالرغم كل التحديات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى فإنه من المشرف أن تتقدم كل هذه المشروعات إلى المبادرة والتى اقتربت من ١٨ ألف مشروع



وأكد محيى الدين خلال كلمته أن العالم يستعد العالم للمشاركة فى فعاليات التنمية والعمل المناخى تعقد هذا العام فى عدد من الدول، ونتطلع لمشاركة عملية من الفائزين فى هذه المشروعات فى تلك المحافل، وتابع انه فى ظل الصراعات الجيوسياسية فقد سلحت التجارة ولغمت مسارات الاستثمار فإنه من الواجب عدم الاكتفاء بالتحليل للقرارات الصادرة عن بعض الدول والتى سيكون لها تأثيرات سلبية، وعلى مصر أن تتفادى هذه الصراعات من خلال المستوى المحلى لحشد التمويل والتعاون الإقليمى والاحتفاط بعلاقات اقتصادية إيجابية مع كافة الأطراف مشيرا إلى تجربة مجموعة الآسيان فى هذا الصدد



كما أكد أن التراجع المتوقع للتمويل الميسر وتأثير القرارت الأخيرة الصادرة من هذه الدول قد تضر بعض الدول التى تعتمد بشكل كبير على المساعدات الانمائية والتى تصل إلى ٥٠٪؜ فى بعض الدول الأفريقية



وأكد الدكتور محمود محيى الدين أن هذا الوقت هو المناسب لمزيد من الدور لريادة الأعمال على البعدين المحلى والإقليمي، مشيرا إلى أهمية أن يتم التعاون مع الجهات الاقليمية والدولية فى هذا الإطار

وأشار إلى ما ذكرته مديرة صندوق النقد الدولى إلى بخصوص التنمية فى البلدان النامية والعوامل التى تساعد على تحقيقها وهى التنويع الاقتصادى diversification و التحول الرقمى digitalization و deregulation بمعنى تيسير الإجراءات مشيراً إلى أن مصر لديها المجالات اللازمة لتحقيق تطورات فى هذه الممكنات ولديها ما هو أهم وهو الزخم البشرى والتركيبة السكانية demographics وهى أهم العوامل على الإطلاق التى يغبطنا عليها الصديق ويخسرنا عليه غيره.

وأكد أن الثروة البشرية التى انتجت العقول صاحبة الأفكار والمشروعات التى نحتفى بها اليوم والتى تحتاج إلى الدفع والاهتمام وهناك عمل كبير فى هذا المجال بمزيد من الاستثمار فى البشر.

يذكر أنه تقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى نسختها الثالثة ١٧ ألف مشروع من مختلف المحافظات خلال الدورات الثلاث منها ٥٧٩٧ مشروعا فى الدورة الثالثة، وتضم المبادرة ٦ فئات، ونجحت المبادرة فى عقد ٤٠ شراكة مع مؤسسات دولية ومحلية.