الاقتصاد

«سهل» توقع اتفاقية تجديد تسهيلات مع البنك العربي الوطني

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«سهل» توقع اتفاقية تجديد تسهيلات مع البنك العربي الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن «سهل» توقع اتفاقية تجديد تسهيلات مع البنك العربي الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سهل للتمويل، اليوم، اتفاقية تجديد التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 1.9 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات، وتحويل مستحقات عقود التمويل لتغطية 105% من قيمة الرصيد القائم للتسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: التوسع وزيادة حجم مبيعاتها وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا