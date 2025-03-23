شكرا لقرائتكم خبر عن «سهل» توقع اتفاقية تجديد تسهيلات مع البنك العربي الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سهل للتمويل، اليوم، اتفاقية تجديد التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 1.9 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات، وتحويل مستحقات عقود التمويل لتغطية 105% من قيمة الرصيد القائم للتسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: التوسع وزيادة حجم مبيعاتها وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 1.9 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات، وتحويل مستحقات عقود التمويل لتغطية 105% من قيمة الرصيد القائم للتسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: التوسع وزيادة حجم مبيعاتها وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.