شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «عبر الخليج» 53.6% إلى 10.6 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة عبر الخليج للتسويق في عام 2024 بنسبة 53.6% إلى 10.6 مليون ريال، مقابل 22.8 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، انخفض صافى الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى نتيجة لانخفاض المبيعات / الإيرادات بسبب انخفاض مبيعات القطاع الخاص وتراجع طلبات القطاع الحكومى.