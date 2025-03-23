الاقتصاد

تراجع أرباح «عبر الخليج» 53.6% إلى 10.6 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «عبر الخليج» 53.6% إلى 10.6 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة عبر الخليج للتسويق في عام 2024 بنسبة 53.6% إلى 10.6 مليون ريال، مقابل 22.8 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، انخفض صافى الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى نتيجة لانخفاض المبيعات / الإيرادات بسبب انخفاض مبيعات القطاع الخاص وتراجع طلبات القطاع الحكومى.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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