شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «عبر الخليج» 53.6% إلى 10.6 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة عبر الخليج للتسويق في عام 2024 بنسبة 53.6% إلى 10.6 مليون ريال، مقابل 22.8 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، انخفض صافى الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى نتيجة لانخفاض المبيعات / الإيرادات بسبب انخفاض مبيعات القطاع الخاص وتراجع طلبات القطاع الحكومى.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، انخفض صافى الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى نتيجة لانخفاض المبيعات / الإيرادات بسبب انخفاض مبيعات القطاع الخاص وتراجع طلبات القطاع الحكومى.