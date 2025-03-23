الاقتصاد

«إنماء الروابي»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«إنماء الروابي»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2024

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة إنماء الروابي، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 10 ملايين ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 40 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-24 الموافق 2025-03-24، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-12 الموافق 2025-04-10.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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