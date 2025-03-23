شكرا لقرائتكم خبر عن «إنماء الروابي»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-24 الموافق 2025-03-24، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-12 الموافق 2025-04-10. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة إنماء الروابي، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 10 ملايين ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 40 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-24 الموافق 2025-03-24، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-12 الموافق 2025-04-10.