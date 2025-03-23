الاقتصاد

تراجع أرباح «ماربل ديزاين» 70.5% إلى 6.47 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «ماربل ديزاين» 70.5% إلى 6.47 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين)، في عام 2024 بنسبة 70.5% إلى 6.47 مليون ريال، مقابل 21.91 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود تراجع الأرباح بسبب انخفاض المبيعات بالإضافة إلى تكوين مخصص الانخفاض في قيمة المخزون بقيمة 5,412,123 ريال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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