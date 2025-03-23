شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «ماربل ديزاين» 70.5% إلى 6.47 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين)، في عام 2024 بنسبة 70.5% إلى 6.47 مليون ريال، مقابل 21.91 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود تراجع الأرباح بسبب انخفاض المبيعات بالإضافة إلى تكوين مخصص الانخفاض في قيمة المخزون بقيمة 5,412,123 ريال.