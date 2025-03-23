شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «ماربل ديزاين» 70.5% إلى 6.47 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين)، في عام 2024 بنسبة 70.5% إلى 6.47 مليون ريال، مقابل 21.91 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود تراجع الأرباح بسبب انخفاض المبيعات بالإضافة إلى تكوين مخصص الانخفاض في قيمة المخزون بقيمة 5,412,123 ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود تراجع الأرباح بسبب انخفاض المبيعات بالإضافة إلى تكوين مخصص الانخفاض في قيمة المخزون بقيمة 5,412,123 ريال.