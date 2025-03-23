شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «آفاق الغذاء» إلى 10.16 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1 - ارتفاع المبيعات بنسبة 23 % مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الأرباح.

2- ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 16% من 9,283,006 ريال في 2023 م إلى 10,724,883 ريال في 2024 م بسبب تطوير كفاءة العمليات الإنتاجية والتشغيلية. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة آفاق الغذاء في عام 2024 بنسبة 9.9% إلى 10.16 مليون ريال، مقابل 9.24 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الربح نتيجة للعوامل التالية:1 - ارتفاع المبيعات بنسبة 23 % مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الأرباح.2- ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 16% من 9,283,006 ريال في 2023 م إلى 10,724,883 ريال في 2024 م بسبب تطوير كفاءة العمليات الإنتاجية والتشغيلية.