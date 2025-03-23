الاقتصاد

ارتفاع أرباح «آفاق الغذاء» إلى 10.16 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «آفاق الغذاء» إلى 10.16 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة آفاق الغذاء في عام 2024 بنسبة 9.9% إلى 10.16 مليون ريال، مقابل 9.24 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، ارتفع صافي الربح نتيجة للعوامل التالية:
1 - ارتفاع المبيعات بنسبة 23 % مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الأرباح.
2- ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 16% من 9,283,006 ريال في 2023 م إلى 10,724,883 ريال في 2024 م بسبب تطوير كفاءة العمليات الإنتاجية والتشغيلية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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