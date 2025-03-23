شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل استقراره اليوم الأحد 23-3-2025 أمام الجنيه فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولاراليوم الأحد 23-3-2025 استقرار أمام الجنيه المصري على مدار اليوم وحتى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث استقر بالبنك المركزي المصري 50.58 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.59 جنيه 50.69 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.



