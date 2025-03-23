شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3.9% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.9%، 3.6%، على التوالي، وصعد قطاعا المقاولات والإنشاءات والهندسية، والبنوك بنسبة 1.5%، 1.3%، على التوالي، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%.

وقفز قطاعا العقارات، ومواد البناء بنسبة 0.3%، ونما قطاعا الموارد الأساسية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، ونزل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مال تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.049 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.07%، والعرب على 6.28%، واستحوذت المؤسسات على 21.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 93.2 مليون جنيه، 139.6 ألف جنيه، 51.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 86.1 مليون جنيه، 51 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 31933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 39705 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 14048 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 8998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12423 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3371 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 11306 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة.