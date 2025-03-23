شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 23 مارس 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ32.725 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظت أسعار الذهب في سلطنة عمان على استقرارها خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 سعر32.725 ريال عمانى.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة، مما يؤثر على توجهات السوق تجاه الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 37.400 ريال

- عيار 22 سجل 34.300 ريال

- عيار 21 سجل 32.725 ريال

- عيار 18 سجل 28.050 ريال

- عيار 14 سجل 21.825 ريال

- عيار 12 سجل 18.700 ريال

- الاونصة 1163.625 ريال

- الجنيه الذهب261.875 ريال

- الأونصة بالدولار3023.16 دولار



مع استمرار التضخم في الارتفاع في الاقتصادات الكبرى، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام. يرى المحللون أن هذا الارتفاع قد يستمر إذا لم تتخذ البنوك المركزية إجراءات حاسمة للحد من التضخم.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. وتعمل سياساته التضخمية على زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.