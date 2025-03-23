شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يغلق على استقرار أمام الجنيه اليوم الأحد 23 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت تعاملات سعر صرف اليورو أمام الجنيه على استقرار اليوم الأحد 23 مارس 2025 في البنوك الرئيسية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.70 جنيه للشراء، و54.86 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.62 جنيه للشراء، و55.05 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 54.60 جنيه للشراء، و55.05 جنيه للبيع.



وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.70 جنيه للشراء.

54.86 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.62 جنيه للشراء.

55.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.60 جنيه للشراء.

55.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

54.62 جنيه للشراء.

55.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.61 جنيه للشراء.

55.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

54.63 جنيه للشراء.

55.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

54.62 جنيه للشراء.

55.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.63 جنيه للشراء.

55.07 جنيه للبيع.